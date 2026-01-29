Половину омских подростков обещают трудоустроить через три года

В трудовой инспекции почитали такой прогноз реалистичным.

К 2029 году уровень занятости молодежи в России должен превысить 50 %, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства РФ. Власти ожидают постепенный рост трудоустройства среди молодых людей. Так, если в прошлом году работали 47 % россиян в возрасте от 15 до 29 лет, то в этом году показатель может вырасти до 47,6 %, а к 2029 году – до 50,8 %.

О возможности достижения таких значений высказалась главный инспектор омского трудового надзора Жанна Воробьева на брифинге в Международном мультимедиа-центре «Евразия сегодня». По ее словам, многое будет зависеть от серьезных изменений на рынке труда.

– Это то стремление, та задача, к которой мы будем приближаться. В условиях нынешних изменений, очень серьезных изменений рынка труда, какое-то предпочтение будет оказываться как раз молодым специалистам, – заявил эксперт.

В то же время Воробьева отметила, что основной проблемой для молодежи по-прежнему остается отсутствие опыта. Работодатели, как правило, ожидают от соискателей конкретных результатов, участия в проектах и подтвержденных профессиональных навыков. При этом выпускникам зачастую нечего представить, кроме базового образования. В результате молодых сотрудников чаще всего воспринимают как кадры, которых необходимо обучать «с нуля».

Несмотря на это, в омском труднадзоре считают прогноз реалистичным. По оценке ведомства, при сохранении текущих тенденций и развитии программ стажировок, наставничества и поддержки молодых специалистов к концу десятилетия каждый второй россиянин в возрасте от 15 до 29 лет может быть вовлечен в трудовую деятельность.