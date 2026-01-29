Омск-Информ
В Омске снова сдают в аренду старинный ледник омского вуза

За год аренда здания подорожала почти на 1,5 тысячи рублей.

Чиновники снова сдают в аренду ледник Омского среднего сельскохозяйственного училища. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения предлагают за 26,4 тыс. рублей в месяц.

По данным сервиса «ГИС Торги», ледник располагается по адресу: Горный переулок, 1/1. Это кирпичное одноэтажное здание площадью 252,7 кв. м, 1915 года постройки, без отопления. Строение предназначалось для хранения продуктов.

Отметим, что в прошлом году ледник уже предлагали в аренду за 25 тыс. рублей. Однако позже его решили продать, включив в программу приватизации на 2027 год.

