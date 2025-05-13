Омск-Информ
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·Общество

Представители комитета горсовета по муниципальной собственности включили объект в программу приватизации. 

Сегодня, 13 мая, на заседании комитета по муниципальной собственности в Омском городском совете депутаты обсудили программу приватизации на 2026–2028 гг. В перечень включены 9 объектов. 

В 2026 году на улице 21-я Амурская, 17в, планируется приватизировать нежилое здание, на улице Бульварной, 2, – три нежилых помещения на втором этаже пристройки к «многоквартирнику», в микрорайоне Загородном, Зб, – три нежилых помещения на первом и втором этажах административного здания.

Объект культурного наследия регионального значения «Ледник Омского сельскохозяйственного училища», который был построен в 1915 году (переулок Горный (строение 1/1) приватизируют в 2027 году. Памятник промышленной архитектуры в 1993 году был принят на охрану государством, а в 2024-м передан в собственность города и выставлен на торги для аренды под административно-хозяйственные нужды. На сайте «ГИС Торги» сообщалось, что власти планировали заключить договор с арендатором на пять лет с ежемесячным платежом 25 тысяч рублей. Сейчас строение заброшено. Возможность подключения электроснабжения отсутствует, имеется только вентиляция. Аукцион по аренде не состоялся.

В 2028 году в план приватизации поставили нежилое здание на 2-й Солнечной, 45.

Если городу удастся приватизировать, а затем и продать все эти помещения, то в бюджет могут поступить почти 65 млн рублей дополнительного дохода. Окончательное решение остается за депутатами, на пленарном заседании им предстоит проголосовать за приватизацию объектов. 

Наталья Корнеева
·Общество

Представители комитета горсовета по муниципальной собственности включили объект в программу приватизации. 

Сегодня, 13 мая, на заседании комитета по муниципальной собственности в Омском городском совете депутаты обсудили программу приватизации на 2026–2028 гг. В перечень включены 9 объектов. 

В 2026 году на улице 21-я Амурская, 17в, планируется приватизировать нежилое здание, на улице Бульварной, 2, – три нежилых помещения на втором этаже пристройки к «многоквартирнику», в микрорайоне Загородном, Зб, – три нежилых помещения на первом и втором этажах административного здания.

Объект культурного наследия регионального значения «Ледник Омского сельскохозяйственного училища», который был построен в 1915 году (переулок Горный (строение 1/1) приватизируют в 2027 году. Памятник промышленной архитектуры в 1993 году был принят на охрану государством, а в 2024-м передан в собственность города и выставлен на торги для аренды под административно-хозяйственные нужды. На сайте «ГИС Торги» сообщалось, что власти планировали заключить договор с арендатором на пять лет с ежемесячным платежом 25 тысяч рублей. Сейчас строение заброшено. Возможность подключения электроснабжения отсутствует, имеется только вентиляция. Аукцион по аренде не состоялся.

В 2028 году в план приватизации поставили нежилое здание на 2-й Солнечной, 45.

Если городу удастся приватизировать, а затем и продать все эти помещения, то в бюджет могут поступить почти 65 млн рублей дополнительного дохода. Окончательное решение остается за депутатами, на пленарном заседании им предстоит проголосовать за приватизацию объектов. 

Наталья Корнеева