Представители комитета горсовета по муниципальной собственности включили объект в программу приватизации.

Сегодня, 13 мая, на заседании комитета по муниципальной собственности в Омском городском совете депутаты обсудили программу приватизации на 2026–2028 гг. В перечень включены 9 объектов.

В 2026 году на улице 21-я Амурская, 17в, планируется приватизировать нежилое здание, на улице Бульварной, 2, – три нежилых помещения на втором этаже пристройки к «многоквартирнику», в микрорайоне Загородном, Зб, – три нежилых помещения на первом и втором этажах административного здания.

Объект культурного наследия регионального значения «Ледник Омского сельскохозяйственного училища», который был построен в 1915 году (переулок Горный (строение 1/1) приватизируют в 2027 году. Памятник промышленной архитектуры в 1993 году был принят на охрану государством, а в 2024-м передан в собственность города и выставлен на торги для аренды под административно-хозяйственные нужды. На сайте «ГИС Торги» сообщалось, что власти планировали заключить договор с арендатором на пять лет с ежемесячным платежом 25 тысяч рублей. Сейчас строение заброшено. Возможность подключения электроснабжения отсутствует, имеется только вентиляция. Аукцион по аренде не состоялся.

В 2028 году в план приватизации поставили нежилое здание на 2-й Солнечной, 45.

Если городу удастся приватизировать, а затем и продать все эти помещения, то в бюджет могут поступить почти 65 млн рублей дополнительного дохода. Окончательное решение остается за депутатами, на пленарном заседании им предстоит проголосовать за приватизацию объектов.