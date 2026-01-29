В Госдуме предложили компенсировать миллионы пилоту рейса Сочи – Омск

Это сумма ущерба, которую насчитали специалисту.

Уральские авиалинии

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой о возмещении расходов за счет государства по многомиллионному иску к пилоту Сергею Белову, который посадил самолет рейса Сочи – Омск в пшеничном поле Новосибирской области. «РИА Новости» также сообщает, что такое обращение депутат направил в Росавиацию.

– Дело о взыскании почти 119 млн рублей не имеет никакого отношения к мастерству пилота, – считает вице-спикер.

К тому же Чернышов призвал провести внеочередную аттестацию Белова.

Напомним, что 12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 совершил аварийную посадку, экипаж принял такое решение из-за отказа гидравлической системы, все пассажиры и экипаж остались живы. Однако в сентябре 2025 года дело об аварийной посадке самолета поступило в суд. Следствие решило, что Белов принял ряд ошибочных решений.

Напомним, что сейчас пилот вынужден работать курьером.