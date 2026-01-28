В Омске снова продают Дом культуры за 35 миллионов

В первый раз покупателя найти не смогли.

Фото: земля.дом.рф

В Омске снова выставили на продажу здание бывшего Дворца культуры имени Гуртьева. Начальная стоимость лота не изменилась – 35,3 млн рублей. Сегодня начался прием заявок на торги. Аукцион планируется 8 мая.

По данным «Дом.рф», в лот входит не только двухэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. м. Также продается земельный участок площадью 7,2 тыс. кв. м.

Отметим, что после закрытия ДК в здании какое-то время располагался корпус ОмГУ. Однако в последние годы здание не использовали. Ему нужен капитальный ремонт.

Напомним, объект уже пытались продать в прошлом году, но на торги не поступило ни одной заявки.