·Общество

Омских перевозчиков будут штрафовать за отсутствие маршруток на карте

Закон начнет действовать, если его одобрит Заксобрание.

Сегодня Омский городской Совет одобрил идею обязать перевозчиков передавать данные о местоположении транспорта. Депутаты на пленарном заседании поддержали и введение штрафов за нарушение этого правила.

Поправки собираются внести в КоАП Омской области. Поэтому утвердить их еще должно Законодательное собрание.

Сейчас на онлайн-картах и в приложении отображаются муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи. Некоторые частные маршруты также видно, но далеко не все.

Отметим, что одобрили депутаты также единый цвет для транспорта.

