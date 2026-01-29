Дело в кепке: как менялся «головной» имидж омского мэра Шелеста

«Омск-информ» выяснил, какие аксессуары градоначальник предпочитает надевать в течение года.

Фото: Владимир Казионов

Мэр Омска Сергей Шелест, как обладатель брутальной внешности, в вопросах стиля придерживается консерватизма. Градоначальник крайне избирателен в выборе аксессуаров, предпочитая проверенную годами классику и функциональность модным экспериментам. «Омск-информ» проследил, как менялся «головной» гардероб мэра в течение года. И сделал вывод о характере носителя этих аксессуаров.

Фото: t.me/shelest_sn

Весна: камуфляж и медведи

Весной Сергей Николаевич в основном ходит без головных уборов и лишь иногда, в зависимости от погоды, надевает кепку.

Всего в арсенале главы города три подобных аксессуара. Чаще всего на публике мэр появляется в строгой черной кепке. Так, в ней 29 марта градоначальник провел выездное совещание с подчиненными из округов и представителями подрядчика на бульваре Победы.

Вторую кепку, с логотипом «ЕР», мэр предпочитает надевать на неформальные мероприятия, например, на субботники. И туда, где нужно подчеркнуть статус главы городского отделения этой самой партии.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Ну а кепка цвета хаки в ходу у Сергея Шелеста, когда предстоит выезд на какие-то ЧП. Например, в районы города, пострадавшие от подтопления или пожара.

В таком виде мэр в июле 2024 года приехал лично контролировать работы по устранению последствий потопления в Кировском округе.

Обычно этот головной убор идет в комплекте с тельняшкой, которую мэр любит носить в память о службе в ВДВ. Не можем не отметить, что весь этот антураж очень идет главе города и делает его необычайно мужественным.

Фото: Владимир Казионов Лишь один раз Сергей Николаевич весной предстал перед омичами в шапке.

Фото: t.me/shelest_sn

В тот день, 1 апреля, глава города разыграл омичей, сообщив, что принял решение покинуть свой пост и перейти на работу в энергетический сектор.

Фото: t.me/shelest_sn

Лето: каска и голубой берет

В самое теплое время года Шелест не имеет привычки носить головные уборы. В основном подобный аксессуар на нем можно заметить только на выездах на стройки. Там градоначальник, не пренебрегая безопасностью, надевает строительную каску.

Фото: t.me/shelest_sn

Еще одним днем, когда мэра можно увидеть в головном уборе, является День Воздушно-десантных войск. Отметим, что Сергей Шелест проходил службу в армии с 1988 по 1990 год. Мэр предпочитает ходить в голубом берете и не отказывает братьям-вэдэвэшникам в фотосессиях.

Фото: t.me/shelest_sn

Осенняя стабильность

Классическая черная кепка, по всей видимости, является любимой кепкой мэра. В таком головном уборе Шелест появлялся до конца осени. Так, 7 октября прошлого года градоначальник провел рабочее совещание в Советском округе на месте замены 40-летних теплосетей.

Фото: t.me/shelest_sn

В точно таком же образе 16 октября главу города заметили на базе дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа. Там Шелест встречался с руководителем УДХБ Антоном Глебовым для обсуждения общей готовности к работе техники в зимнее время.

Фото: t.me/shelest_sn

Через месяц в том же головном уборе глава города открыл новый участковый пункт полиции на улице Бородина в Советском округе.

Фото: t.me/HocenkoVP

Шапка-ушанка для зимы

В первый месяц зимы Сергей Шелест появился в свете в тонкой черной шапке необычной формы, имеющей в народе звучное название. Тогда градоначальник вместе с губернатором Виталием Хоценко приехали на мост имени 60-летия ВЛКСМ, чтобы оценить ход работ по его капитальному ремонту.

Фото: Владимир Казионов

В середине января градоначальник лично проверил завершение аварийного ремонта теплотрассы на улице Рокоссовского. На фотографии его запечатлели в шапке-ушанке.

Фото предоставлено редакции

На днях Сергей Николаевич выезжал на место коммунальной аварии в районе улицы Орджоникидзе для того, чтобы пообщаться с омичами, оценить ход восстановительных работ и дать необходимые распоряжения тепловикам. Подробнее об этом можно почитать здесь. Там Шелест появился в другой, теплой вязаной шапке, повторяющей форму головы.

Можно резюмировать, что вне зависимости от сезона и погоды выбор головных уборов для Сергея Шелеста остается скорее делом практичным, а не декоративным. Будь то строительная каска, десантный берет или черная кепка, мэр остается верен своему образу надежного и хозяйственного руководителя. Который, если потребуется, с мужской обстоятельностью разрулит любую городскую проблему.