Дело в кепке: как менялся «головной» имидж омского мэра Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест, как обладатель брутальной внешности, в вопросах стиля придерживается консерватизма. Градоначальник крайне избирателен в выборе аксессуаров, предпочитая проверенную годами классику и функциональность модным экспериментам. «Омск-информ» проследил, как менялся «головной» гардероб мэра в течение года. И сделал вывод о характере носителя этих аксессуаров.
Весна: камуфляж и медведи
Весной Сергей Николаевич в основном ходит без головных уборов и лишь иногда, в зависимости от погоды, надевает кепку.
Всего в арсенале главы города три подобных аксессуара. Чаще всего на публике мэр появляется в строгой черной кепке. Так, в ней 29 марта градоначальник провел выездное совещание с подчиненными из округов и представителями подрядчика на бульваре Победы.
Вторую кепку, с логотипом «ЕР», мэр предпочитает надевать на неформальные мероприятия, например, на субботники. И туда, где нужно подчеркнуть статус главы городского отделения этой самой партии.
Ну а кепка цвета хаки в ходу у Сергея Шелеста, когда предстоит выезд на какие-то ЧП. Например, в районы города, пострадавшие от подтопления или пожара.
В таком виде мэр в июле 2024 года приехал лично контролировать работы по устранению последствий потопления в Кировском округе.
Обычно этот головной убор идет в комплекте с тельняшкой, которую мэр любит носить в память о службе в ВДВ. Не можем не отметить, что весь этот антураж очень идет главе города и делает его необычайно мужественным.
Лишь один раз Сергей Николаевич весной предстал перед омичами в шапке.
В тот день, 1 апреля, глава города разыграл омичей, сообщив, что принял решение покинуть свой пост и перейти на работу в энергетический сектор.
Лето: каска и голубой берет
В самое теплое время года Шелест не имеет привычки носить головные уборы. В основном подобный аксессуар на нем можно заметить только на выездах на стройки. Там градоначальник, не пренебрегая безопасностью, надевает строительную каску.
Еще одним днем, когда мэра можно увидеть в головном уборе, является День Воздушно-десантных войск. Отметим, что Сергей Шелест проходил службу в армии с 1988 по 1990 год. Мэр предпочитает ходить в голубом берете и не отказывает братьям-вэдэвэшникам в фотосессиях.
Осенняя стабильность
Классическая черная кепка, по всей видимости, является любимой кепкой мэра. В таком головном уборе Шелест появлялся до конца осени. Так, 7 октября прошлого года градоначальник провел рабочее совещание в Советском округе на месте замены 40-летних теплосетей.
В точно таком же образе 16 октября главу города заметили на базе дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа. Там Шелест встречался с руководителем УДХБ Антоном Глебовым для обсуждения общей готовности к работе техники в зимнее время.
Через месяц в том же головном уборе глава города открыл новый участковый пункт полиции на улице Бородина в Советском округе.
Шапка-ушанка для зимы
В первый месяц зимы Сергей Шелест появился в свете в тонкой черной шапке необычной формы, имеющей в народе звучное название. Тогда градоначальник вместе с губернатором Виталием Хоценко приехали на мост имени 60-летия ВЛКСМ, чтобы оценить ход работ по его капитальному ремонту.
В середине января градоначальник лично проверил завершение аварийного ремонта теплотрассы на улице Рокоссовского. На фотографии его запечатлели в шапке-ушанке.
На днях Сергей Николаевич выезжал на место коммунальной аварии в районе улицы Орджоникидзе для того, чтобы пообщаться с омичами, оценить ход восстановительных работ и дать необходимые распоряжения тепловикам. Подробнее об этом можно почитать здесь. Там Шелест появился в другой, теплой вязаной шапке, повторяющей форму головы.
Можно резюмировать, что вне зависимости от сезона и погоды выбор головных уборов для Сергея Шелеста остается скорее делом практичным, а не декоративным. Будь то строительная каска, десантный берет или черная кепка, мэр остается верен своему образу надежного и хозяйственного руководителя. Который, если потребуется, с мужской обстоятельностью разрулит любую городскую проблему.