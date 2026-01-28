Шелест лично встретился с омичами, устроившими «холодный» митинг: все подробности

Мэр Омска, по словам жителей, сделал все, чтобы аварию устранили оперативно. А к устроившим акцию людям осталось как можно меньше претензий.

Фото предоставлено редакции

Омичам, вышедшим на стихийный протест из-за отсутствия отопления, частично аннулировали административные взыскания. Как сообщила «Омск-информу» старшая по дому микрорайона Тарская Крепость Евгения, мэр города Сергей Шелест лично распорядился отменить штрафы за участие в несанкционированном пикете.

По ее словам, градоначальник узнал о наказании для протестующих во время визита в проблемный район. И договорился отменить часть взысканий.

– Спасибо большое Шелесту. Он договорился отменить штраф за организацию митинга. Это мэр сделал лично, когда приезжал на встречу. Только там он узнал о том, что выписаны были штрафы, и дал прямо конкретное указание этот взыскание отменить, – рассказала Евгения.

В свою очередь, пресс-секретарь мэра Галина Назарова подтвердила «Омск-информу» факт выезда главы города на место аварии для контроля ремонтных работ. Ситуацию со штрафами специалист комментировать не стала.

– Сергей Николаевич приезжал на место позавчера, чтобы пообщаться с людьми, оценить ход работ и дать необходимые распоряжения тепловикам. И вчера приезжал, чтобы проконтролировать процесс, – уточнила Галина Назарова.

Тем не менее жителям все же пришлось оплатить штрафы от ГИБДД за стоянку в неположенном месте. Омичи погасили всю сумму сегодня утром, чтобы успеть воспользоваться скидкой. По словам Евгении, о финансовых претензиях со стороны гаишников мэру не озвучили, поэтому взыскания остались в силе.

В ГИБДД по Омской области также пока не дали конкретики по штрафам.

Также сегодня стало известно, что не всем митинговавшим омичам вернули отопление. В некоторых помещениях температура поднялась до +18 °C, но в других квартирах по-прежнему холодно.