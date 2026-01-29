В селе под Омском мощно «прокачают» образование

На объекты образования направят миллиарды бюджетных рублей.

В Троицком сельском поселении Омского района планируют воплотить в жизнь несколько масштабных объектов в сфере образования. Подробностями амбициозных планов с «Омск-информом» поделились в администрации Омского района.

Так, в микрорайоне Ясная Поляна в 2029 году планируется строительство детского сада на 310 мест. Финансироваться проект будет за счет внебюджетных средств. Размер инвестиций в проект составит 750,4 млн рублей.

Помимо этого, в 2027–2028 годах будет построен объект для развития молодежного пространства площадью в 300 кв. метров. Для его создания привлекут 45 млн рублей за счет инвесторов.

В 2025 году началась модернизация и капитальный ремонт Троицкой СОШ. На ремонт старой школы выделят 80,3 млн рублей. Новую школу, в микрорайоне Ясная Поляна, планируют закончить в 2027 году. Напомним, что в конце 2025 года подрядчик, занимающийся строительством многострадальной школы, – ООО «Русстрой» – был оштрафован на 973 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.

Строительство школы в 2023 году начинал другой подрядчик – ООО «Капитал Развитие», однако он не успевал уложиться в сроки, и контракт был расторгнут. В 2025 году контракт заключили с ООО «Русстрой». Уже в конце августа 2025 года новый подрядчик получил свой первый штраф из-за сроков выполнения работ.

Инвестиционные вложения в эти образовательные учреждения составят 1,7 млрд рублей. Всего до 2030 года в селе Троицком планируется завершить шесть масштабных проектов стоимостью 99,1 млрд рублей.