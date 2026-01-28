Омск-Информ
·Происшествия

Очаг смертельного вируса нашли под Омском

В районе поймали бешеное животное.

В Омской области образовался еще один очаг бешенства. Заболевшее животное поймали в деревне Нива Омского района.

По данным Главного управления ветеринарии региона, в населенном пункте ввели карантин. Ограничения на ввоз и вывоз животных и другие меры для предотвращения распространения бешенства продлятся до 30 марта.

Отметим, что в 2025 году в регионе участились случаи бешенства. Заражались не только собаки, но и кошки, и коровы. Специалисты выявили 38 очагов. В 2024 году их было всего 19.

