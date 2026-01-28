Новички «Авангарда» приступили к тренировкам

В Омск приехали Пилипенко и Долженков.

Фото: t.me/omskiyavangard

Нападающие Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков уже примерили форму «Авангарда». Как сообщили сегодня в клубе, новички провели первую тренировку с командой.

Напомним, на прошлой неделе «Авангард» подписал контракт с экс-нападающим «Северстали» Пилипенко. Зарплата игрока составит 1,3 млн рублей за сезон. Однако при этом он получил 20 млн в качестве компенсации от «Северстали».

Долженков перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА, куда отправился Клим Костин.