Нападающий омского «Авангарда» Якупов внезапно оказался в колонии

Игрок посетил колонию № 3 и пожелал заключенным успехов в спорте и жизни.

Фото: Александр Заика

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поддержал проведение хоккейного турнира УФСИН России по Омской области. В финальных матчах за переходящий Кубок хоккейной лиги УФСИН встретились на льду команды осужденных из четырех исправительных учреждений региона.

Следует отметить, что в исправительных учреждениях спортивные мероприятия проходят с приглашением известных спортсменов из разных видов спорта в качестве почетных гостей. Их участие и демонстрация мастерства мотивируют осужденных заниматься физической культурой и стремиться к высоким результатам в спорте.

Победителем в упорной борьбе стала команда исправительной колонии № 8, которая впервые завоевала Кубок. Второе место досталось сборной ЛИУ № 2, третье – команде ИК № 7.

Руководитель управления провел для Якупова экскурсию по территории исправительной колонии № 3. В ходе визита хоккеисту показали отремонтированные объекты учреждения, включая профессиональное училище, помещение строгого режима и актовый зал культурно-досугового центра. Кроме того, Якупов побывал в отрядах осужденных, столовой и библиотеке ИК‑3.

Нападающий «Авангарда» отметил хорошую организацию и современное оснащение ИК‑3, подчеркнув, что это способствует активному участию осужденных в реабилитационных и спортивных программах. Якупов также подчеркнул высокий уровень подготовки команд и азарт игроков, добавив, что регулярные турниры помогут развивать спорт и здоровый образ жизни среди заключенных.

В завершение встречи форвард «ястребов» обратился к участникам с пожеланиями успехов в спорте и жизни.