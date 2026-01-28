Экс-нападающий «Авангарда» оказался на грани потери всего имущества

Хоккеист сам обратился в суд в декабре 2025 года.

Фото: Freepik.com

Суд признал банкротом экс-форварда омского «Авангарда» Семена Жеребцова. Решение было принято 27 января 2026 года по ходатайству самого хоккеиста, сообщается на портале «Электронное правосудие».

Далее в рамках дела о банкротстве будет запущена процедура реализации имущества Жеребцова.

Отметим, что с заявлением о собственной финансовой несостоятельности экс-нападающий «ястребов» обратился в суд в декабре 2025 года, а рассмотрение дела состоялось 27 января текущего года.

Напомним, что Жеребцов защищал цвета омского «Авангарда» на протяжении двух сезонов – в чемпионатах 2012/2013 и 2013/2014 годов. В августе 2014-го хоккеист покинул клуб и продолжил профессиональную карьеру в других командах. Последним клубом в карьере Жеребцова стал украинский «Кременчуг», который он покинул в 2019 году после расторжения контракта.