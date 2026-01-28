Стала известна причина утренних километровых пробок в Омске

Андрей Хафизов заявил, что специалисты тестируют координированное управление светофорами для улучшения пропускной способности.

omskinform.ru

В Омске второй день подряд образуются серьезные пробки на Красном Пути. Утром путь от конечной на Бархатовой до Сибзавода занимает более полутора часов. Об этом сообщила одна из омичек на странице губернатора Виталия Хоценко.

– Можно, пожалуйста, разобраться с ситуацией с огромной пробкой по Красному Пути. Второй день подряд транспорт стоит. От конечной с Бархатовой едем с 7:40 и до сих пор не доехали до Сибзавода. Время 9:05, – заявила жительница города в комментариях.

На жалобу ответил министр транспорта и дорожного хозяйства Андрей Хафизов. Он сообщил, что проблема находится на контроле специалистов управления дорожного хозяйства.

– В целях снижения транспортной нагрузки и повышения пропускной способности улично-дорожной сети был произведен ряд корректировок режимов работы светофорных объектов на наиболее загруженных участках, а именно на перекрестках Красный Путь – Кемеровская, Красный Путь – остановка «Рабиновича», Красный Путь – Фрунзе, – заявил Хафизов.

Он также уточнил, что в настоящее время идет тестирование координированного управления светофорами. Мониторинг дорожной обстановки продолжается, а по итогам анализа эффективности принятых мер при необходимости будут приняты дополнительные решения.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции сообщали «Омск-информу», что утренняя километровая пробка в Омске образовалась из-за ДТП с участием двух автобусов.