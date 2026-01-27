Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Стала известна причина километровой пробки на Красном Пути в Омске

Утренний час пик омрачился серьезными дорожными заторами из-за ДТП с автобусами.

Названа причина утренней километровой пробки в Омске. Это случилось из-за ДТП с двумя автобусами. Как рассказали «Омск-информу» в полиции, авария произошла на перекрестке улиц Красный Путь и Кемеровская, в Центральном округе.

– Автобусы двигались по маршрутам 31Н и 33. ДТП произошло на Красном Пути – Кемеровской, – рассказали в полиции.

Как сообщили очевидцы, автобусы «притерлись» друг к другу бортами. В полиции также отметили, что пострадавших в ДТП нет. Отметим, что из-за этой аварии центр Омска утром «встал» в километровых пробках.

·Происшествия

Стала известна причина километровой пробки на Красном Пути в Омске

Утренний час пик омрачился серьезными дорожными заторами из-за ДТП с автобусами.

Названа причина утренней километровой пробки в Омске. Это случилось из-за ДТП с двумя автобусами. Как рассказали «Омск-информу» в полиции, авария произошла на перекрестке улиц Красный Путь и Кемеровская, в Центральном округе.

– Автобусы двигались по маршрутам 31Н и 33. ДТП произошло на Красном Пути – Кемеровской, – рассказали в полиции.

Как сообщили очевидцы, автобусы «притерлись» друг к другу бортами. В полиции также отметили, что пострадавших в ДТП нет. Отметим, что из-за этой аварии центр Омска утром «встал» в километровых пробках.