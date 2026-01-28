Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Стало известно расписание перенесенного праздника ко Дню студента в Омске

Горожан ждет насыщенная праздничная программа и развлечения для всей семьи.

В Омске в эту субботу, 31 января, на Зимнем Любинском пройдет праздник ко Дню студента «Степаныч меняет профессию» (0+). Гостей ждут бесплатные катания и насыщенная развлекательная программа, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

С 17:00 до 19:00 на главной сцене на пересечении улиц Ленина и Музейной пройдут выступления артистов и розыгрыш призов. С 18:30 до 20:00 на катке «Вектор» студенты смогут бесплатно покататься на коньках, а также насладиться безалкогольным глинтвейном и покататься на зимних картах.

Как уточняют организаторы, вход свободный для всех желающих омичей.

Напомним, что праздничные гулянья ранее были перенесены из-за сильных морозов.

·Культура/Афиша

Стало известно расписание перенесенного праздника ко Дню студента в Омске

Горожан ждет насыщенная праздничная программа и развлечения для всей семьи.

В Омске в эту субботу, 31 января, на Зимнем Любинском пройдет праздник ко Дню студента «Степаныч меняет профессию» (0+). Гостей ждут бесплатные катания и насыщенная развлекательная программа, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

С 17:00 до 19:00 на главной сцене на пересечении улиц Ленина и Музейной пройдут выступления артистов и розыгрыш призов. С 18:30 до 20:00 на катке «Вектор» студенты смогут бесплатно покататься на коньках, а также насладиться безалкогольным глинтвейном и покататься на зимних картах.

Как уточняют организаторы, вход свободный для всех желающих омичей.

Напомним, что праздничные гулянья ранее были перенесены из-за сильных морозов.