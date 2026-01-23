В Омске перенесли празднование Дня студента на «Зимнем Любинском»

Причиной переноса стали плохие погодные условия.

В Омске из-за сильных морозов перенесли праздничные мероприятия ко Дню студента на главной сцене «Зимнего Любинского» и на катке «Вектор». Они пройдут 31 января. Начало программы запланировано на 17:30.

– Ваши тепло и комфорт – важная часть любого события, поэтому не будем мерзнуть, а лучше отметим День студента в хорошей и большой компании 31 января, когда станет теплее! – говорится в сообщении телеграм-канала «Любинский проспект».

Завершится праздник с 18:00 до 20:00 на катке «Вектор». Гостей будут ждать катание на льду, горячий безалкогольный глинтвейн и картинг.

Организаторы напомнили, что для студентов, которые предъявят свои студенческие билеты, все активности будут бесплатными.