Бастрыкин потребовал возбудить «уголовку» после отказа в помощи омскому инвалиду

Информация о грубом нарушении прав пенсионера появилась в соцсетях.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание провести правовую оценку и возбудить уголовное дело по факту возможного нарушения прав инвалида в Омской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о грубом нарушении прав пожилого жителя региона с инвалидностью. Сообщается, что пенсионер страдает несколькими заболеваниями, не может передвигаться самостоятельно и нуждается в постоянной помощи. При этом ему, по данным публикаций, было отказано в медицинском обследовании, назначении лечения и госпитализации.

По распоряжению Бастрыкина, руководитель СУ СК по Омской области Виталий Батищев должен возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Контроль за выполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

