·Общество

В Омской области простятся с погибшим в зоне СВО наводчиком мотострелков

Местный житель погиб более двух недель назад.

Сегодня, 28 января, в районном поселении Оконешниково состоится прощание с местным жителем, рядовым Андреем Красняковым.

– Андрей Николаевич родился 7 октября 1973 года в многодетной семье. Учился в Оконешниковской школе, затем в СПТУ-19 на тракториста. В ноябре 2025 года заключил контракт. Служил наводчиком мотострелкового батальона, – сообщили в администрации Оконешниковского района.

Боец погиб 10 января в ходе выполнения боевой задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Траурная церемония прощания состоится с 10 до 11 часов на площади у Дома культуры.

Напомним, что вчера в селе Золотая Нива простились с еще одним наводчиком мотострелкового батальона.

