На СВО погиб житель Омской области

С ним простятся сегодня в селе Золотая Нива.

Фото: vk.ru/public202159150

Сегодня, 27 января, в селе Золотая Нива Оконешниковского района состоится церемония прощания с местным жителем, рядовым Андреем Брикманом. Он погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Андрей Брикман родился в 1975 году в Золотой Ниве. После обучения в Калачинске трудился разнорабочим. В 2025 году он заключил контракт с Министерством обороны РФ. В зоне боевых действий Андрей Рихардович служил наводчиком мотострелкового батальона, принимал участие в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Боец погиб 3 января 2026 года. Прощание пройдет в 14:00 у памятника защитникам Отечества в его родном селе.