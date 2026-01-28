Врач назвала омичам продукты, которые делают человека умнее

Эксперт рассказала, как поддержать работу мозга и снизить риск когнитивных нарушений.

Продукты, богатые омега-3, положительно влияют на работу мозга, способствуя сохранению когнитивных функций, а также улучшая память и концентрацию внимания. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

- Работа мозга зависит напрямую от его кровоснабжения, от уровня глюкозы. Ни один продукт не может сделать нас умными. Но есть группы продуктов, которые поддерживают когнитивные функции: жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, - это источники омега-3. А омега-3 - это структурный компонент мембран нейронов, который улучшает память, концентрацию, снижает риск когнитивных нарушений, - цитируют слова Волковой «РИА Новости».

По словам врача, орехи, в частности грецкие, способствуют поддержанию нейропластичности мозга благодаря полезным жирам, витамину E и антиоксидантам. Кроме того, Волкова указала, что яйца содержат холин - вещество, необходимое для выработки ацетилхолина, который участвует в процессах памяти и обучения.

- Зеленые листовые овощи: шпинат, руккола, брокколи содержат фолаты и витамин К, связанные со скоростью мышления и памятью. Тут важно - положительный эффект достигается регулярностью и общим рационом, а не потому, что это какие-то суперфуды, - добавила эксперт.

По словам специалиста, флавоноиды, которыми богаты ягоды - черника, голубика и клюква, - улучшают кровоток в мозге и помогают уменьшить окислительный стресс. В то же время цельнозерновые продукты поддерживают ровный уровень глюкозы, являющейся основным источником энергии для мозговой деятельности.