Врач рассказала, как гарантированно заработать геморрой

По словам эксперта, заболевание стремительно «молодеет».

Изображение создано ИИ

Врач-проктолог и хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Анастасия Травникова рассказала о связи питания и развития геморроя.

Она отметила, что это заболевание становится все более распространенным среди людей в возрасте 30–40 лет. Одной из причин «омоложения» геморроя Травникова назвала недостаток клетчатки и воды в рационе, вызванный преобладанием переработанных продуктов, фастфуда и рафинированных углеводов.

– Недостаток растительной клетчатки в меню постоянно приводит к нарушению работы кишечника и замедляет перистальтику, а дефицит жидкости делает каловые массы плотными. В результате повышается внутрибрюшное давление, что создает избыточную нагрузку на геморроидальные вены, – рассказала Травникова в беседе с «Лентой.ру».

Она также подчеркнула, что регулярные запоры создают дополнительную нагрузку на сосуды в области прямой кишки. Постоянное напряжение приводит к растяжению венозных стенок, нарушению кровообращения и образованию геморроидальных узлов.

Особенно опасным, по мнению врача, является сочетание обезвоживания и сидячего образа жизни. Недостаток воды снижает эластичность сосудов и ухудшает микроциркуляцию, а длительное сидение усиливает застой крови в малом тазу. В таких условиях даже незначительные погрешности в питании могут ускорить развитие геморроя.