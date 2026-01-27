Омск-Информ
·Общество

Суд взыскал долг с «Омск РТС» в пользу «Тепловой компании»

Ресурсники завысили размер сверхнормативных потерь тепла.

В Арбитражном суде Омской области АО «Омск РТС» проиграло процесс АО «Тепловая компания», по сетям которой поставляется тепло большинству потребителей Омска. Сумма в исковом заявлении – более 82 млн рублей, именно столько компания недополучила за услуги по передаче тепла. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

– В суде установлено, что АО «Омск РТС» за 2024 год значительно завысило размер сверхнормативных потерь тепла, оплату которых должно производить АО «Тепловая компания», – говорится в сообщении.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что омские приставы продают имущество АО «Тепловая компания». По данным портала «ГИС Торги», сейчас идет прием заявок на аукцион.

