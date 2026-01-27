Застройка территории Сибзавода в Омске может сорваться из-за клуба и ресторана

Проект предполагает снос заведений, но их владельцы не планируют смену адреса.

Как стало известно «Омск-информу», заведения, расположенные на территории бывшего Сибзавода в Омске, не собираются закрываться. Несмотря на то что владелец земли планирует на их месте строительство жилья, ночной клуб «Ангар» и гриль-ресторан Mishkin&Mishkin планируют концерты и мероприятия на годы вперед.

Новый микрорайон

О грядущей застройке территории на Красном Пути стало известно еще в конце 2024 года. Владелец компании «Траст-Инвест» Алексей Певнев выкупил 13 гектаров земли и планирует возвести на них новый микрорайон: многоэтажки, школу, детский сад, спортивные площадки, бульвары и парковки. Проект при этом предполагает снос клуба «Ангар», ресторанов Mishkin&Mishkin и «Джорджина» (бывшая «Хибара»), а также двух магазинов.

Отметим, что проект уже обсудили на архитектурно-градостроительном совете. Одобрения он пока не получил. Чиновники отметили необходимость проработки вопроса транспортной доступности нового микрорайона, так как прилегающие улицы и так загружены.

Сроки строительства также пока никто не называл. Однако известно, что оно планируется в девять этапов, начиная от берега Иртыша.

Переезжать не собираются

Как рассказал «Омск-информу» креативный директор ночного клуба «Ангар», ресторана Mishkin&Mishkin, а также картинг-центра Drive club Руслан Тимиров, у заведений, расположенных на территории бывшего Сибзавода, есть длительные договоры аренды на землю и помещения. Поэтому ни клуб, ни ресторан не собираются переезжать.

– Для нас важно иметь подобного рода документы, так как мы предоставляем клуб в аренду для организаторов концертов. Это очень длительный процесс, в том плане, что туры организуются заблаговременно, за 1-2 года, составляются маршруты артистов и расписания концертов, и, конечно, организаторы также запрашивают пакет документов, гарантирующих то, что концерт состоится, – сообщил Тимиров.

Медиаплан «Ангара» заполнен на 2 года вперед. Речь идет не только о концертах популярных исполнителей, но и о других мероприятиях. Например, в феврале клуб отметит 14-й день рождения.

Mishkin&Mishkin, который недавно отметил 11-й день рождения, также строит планы далеко вперед.

– Вскоре обновим интерьер и меню ресторана. Планируем изменения на летней террасе, а для картинга заказали новые карты, которые уже скоро встанут в работу. Целей и планов у нас много, которые мы поэтапно реализуем, ориентируясь на то, что договор аренды у нас долгосрочный, – добавил Тимиров.

Только за последние полгода вместо боулинга в ресторане открыли VR-арену, центр симрейсинга и 2-уровневый детский лабиринт.

Компромисс уместен

Отметим, что возможен компромисс между застройщиком и заведениями. В таком случае и «Ангар», и Mishkin&Mishkin впишут в новый микрорайон.

– Обсуждаем с застройщиком план интеграции наших комплексов в новый микрорайон как в текущих форматах, так и в развитии новых, – сообщил Тимиров.

Новым направлением может стать детско-семейное. По словам Тимирова, это усилило бы инфраструктуру микрорайона. Частично поэтому в ресторане с картинг-центром уже создали детскую комнату и VR-арену.