«Паровозик» из 10 машин создал огромную пробку на омском метромосту

Автомобили заняли три полосы в сторону Левого берега.

Фото: vk.com/aomsk / Дмитрий Кауров

Сегодня на омском метромосту (на въезде со стороны правого берега) произошло массовое ДТП. Как сообщают в соцсетях очевидцы, несколько автомобилей загородили левый, средний и правый ряды.

– В «паровозик» здесь собралось не меньше шести машин. На проезжей части образовалась огромная пробка, – сообщается в соцсетях.

Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции. В ДТП попали сразу 10 автомобилей. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось об огромной пробке на Красном Пути сегодня утром. Ее причиной стало ДТП с участием двух автобусов.