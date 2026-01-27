Разбиты стекла: стали известны подробности пожара в омском ТЦ «Парк»

Возгорание произошло на втором этаже комплекса.

omskinform.ru

Сегодня, 27 января, в ТЦ «Парк» на улице Масленникова, 134, произошел пожар. Как ранее сообщили в МЧС, очагом возгорания стала электрощитовая на 2-м этаже торгового центра. Площадь пожара составила 20 кв. м, его потушили за 16 минут.

Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте происшествия и выяснил подробности случившегося. По словам покупателей, находившихся в торговом центре, пожар начался около 10 часов. До того как приехали сотрудники МЧС, самостоятельно эвакуировались 150 человек.

omskinform.ru

С левой стороны здания на 2-м этаже были разбиты стекла, а на тротуаре лежали осколки.

– Что-то горело там, где стекла выбиты, больше ничего не знаю, – рассказал очевидец пожара.

По словам одного из охранников ТЦ, пожар произошел в кабинете.

– В кабинете замкнула проводка, – коротко объяснил он.

omskinform.ru omskinform.ru

Недалеко от этого места скопились продавцы торговых точек, расположенных в «Парке». Они взволнованно переговаривались, сетуя на то, что им не разрешают вернуться в здание за личными вещами.

– Когда можно будет забрать вещи, никто не знает. Нас отправляют домой. Директор не берет трубку. Полтора часа уже стоим на морозе и не знаем, что делать, – поделилась одна из продавцов.

«Омск-информ» будет следить за развитием событий.