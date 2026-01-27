Омск-Информ
·Происшествия

В Омске горел крупный торговый центр

Пожар уже потушен.

Сегодня, 27 января, в 10:35 произошел пожар в ТЦ «Парк» на улице Масленникова.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в электрощитовой на 2-м этаже торгового центра. Возгорание на 20 кв. м потушили за 16 минут.

– По оперативной информации, площадь пожара составила 20 кв. м. Локализация пожара в 10:48. Ликвидация открытого горения в 10:51, – рассказали в МЧС.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 150 человек. В ликвидации пожара участвовали 24 человека и 7 единиц техники.

1043
