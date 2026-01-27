Суд вынес приговор омичке, зарезавшей мужчину в день освобождения из тюрьмы

Женщина отправится в колонию на 10 лет.

Фото: t.me/prok_omsk

Советский районный суд Омска вынес приговор 52-летней местной жительнице. Женщина, едва успев выйти на свободу, совершила новое тяжкое преступление. Она признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что трагедия произошла 20 июня прошлого года в микрорайоне Береговом. Осужденная праздновала свое освобождение из колонии, где отбывала срок за кражу. Вечером в коридоре общежития дома на ул. Косенкова у нее возник конфликт с 60-летним мужчиной, который, по словам женщины, слишком громко стучал в соседнюю дверь и мешал ей отдыхать. В ходе ссоры омичка нанесла ему смертельный удар ножом в живот.

Суд учел, что ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление. Помимо 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, суд обязал виновную выплатить 2 млн рублей матери погибшего в качестве компенсации морального вреда.