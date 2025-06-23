По версии следствия, конфликт возник из-за громкого стука в дверь.

В пятницу, 20 июня, около полуночи в подъезде общежития на улице Петра Косенкова в омском поселке Береговой было найдено тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением.

Следствие установило, что к совершению преступления причастна 52-летняя женщина, ранее судимая за убийство. Утром того дня она освободилась из мест лишения свободы. На данный момент подозреваемая задержана.

По данным следствия, женщина ударила ножом в грудь незнакомого мужчину после того, как он начал громко стучать в дверь соседней комнаты. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщине уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.