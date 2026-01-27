«Авангард» не спешит отдавать Долженкова в НХЛ: омский клуб готов растить игрока

Ги Буше ждет от молодого форварда удачной работы на вбрасываниях.

Фото: ПХК ЦСКА

В омском «Авангарде» объяснили, как проходил переход молодого нападающего Кирилла Долженкова и что руководство омского клуба ожидает от новичка. Генеральный менеджер Алексей Сопин подтвердил, что клуб заранее знал о том, что Долженков не продлил контракт с ЦСКА.

– Да, мы знали, что Долженков не подписал контракт с ЦСКА, мы это обсуждали. Мы договорились и с ним, и с Пилипенко, что они приедут и посмотрят, как у нас все устроено, поработают с тренерским штабом, и, если все будет хорошо, подпишут новый контракт, – заявил генменеджер «ястребов».

Сопин также выразил уверенность, что Долженков будет рад поработать с североамериканским тренером, если у него действительно есть планы продолжить карьеру в НХЛ и попробовать силы в Северной Америке.

– Я думаю, что наш штаб поможет ему стать лучше, потому что ему 21 год всего. Это, я думаю, не тот возраст, когда надо ехать в НХЛ, – подчеркнул генеральный менеджер.

Кроме того, главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о роли Долженкова в команде. Канадский специалист отметил, что форвард уже выступал в центре и этот вариант рассматривается в первую очередь.

– Первый критерий, на который ты смотришь, оценивая центрального или крайнего нападающего, – это вбрасывание. Если он будет хорош на вбрасываниях, то мы будем выпускать его в центре. Давайте не забывать, что ему всего лишь 21 год, это еще молодой игрок. И когда ребята выходят на вбрасывание, нужно помнить, что они могут быть не очень хороши не потому, что они просто не хороши на вбрасываниях, а потому, что им противостоят взрослые мужчины 30–35 лет. Это действительно сложно, этому учатся много-много лет, – поделился Буше.

Ги Буше добавил, что изначально планировалось задействовать Долженкова в центре, поскольку центральные нападающие являются одними из самых ценных. По его словам, потерю крайнего форварда заменить проще, тогда как утрата центрфорварда создает серьезные проблемы для команды.

Напомним, что Долженков перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА. В направлении Москвы, в свою очередь, отправился форвард Клим Костин.