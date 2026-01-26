В омском зоопарке дегу устроили массовую «атаку» на колесо

Сотрудники зоопарка сравнили их поведение с детьми на площадке.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

В омском зоопарке опубликовали видео с дегу, которые устроили настоящую «командную атаку» на беговое колесо. Сотрудники учреждения рассказали, что, как только один грызун запрыгивает в колесо, остальные тут же следуют за ним – словно на детской площадке, где все одновременно стремятся на горку или качели.

– Дегу машут друг другу лапками, толкаются, падают и не думают о безопасности. Хорошо, что в вольере предусмотрена толстая подстилка, поэтому падения им не страшны. А когда все разбегаются, одному из животных уже и не интересно, – отметили в пресс-службе.

Сотрудники также сравнили поведение дегу с хомяками: последние, по их словам, эгоисты и предпочитают колесо для тренировки, не обращая внимания на соседей.

Напомним, что в начале года в Большереченский зоопарк привезли кошачьего лемура.