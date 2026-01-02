Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В зоопарк в Омской области привезли кошачьего лемура

Самку поселили вместе с местным самцом.

Большереченский зоопарк сообщил о пополнении семейства кошачьих лемуров. Из Екатеринбурга привезли молодую самку.

– Она родилась в теплом месяце июне и мгновенно завоевала сердца сотрудников, прослыв самым настоящим «кошачьим солнышком». Маленькая путешественница быстро освоилась в новом доме, проявляя живой интерес ко всем элементам просторного вольера, – сообщили в зоопарке.

В честь этого события зоопарк запустил конкурс имен для лемуров. Принять участие можно, опубликовав вариант в комментариях к посту. Автору лучших вариантов обещают подарок.

·Общество

В зоопарк в Омской области привезли кошачьего лемура

Самку поселили вместе с местным самцом.

Большереченский зоопарк сообщил о пополнении семейства кошачьих лемуров. Из Екатеринбурга привезли молодую самку.

– Она родилась в теплом месяце июне и мгновенно завоевала сердца сотрудников, прослыв самым настоящим «кошачьим солнышком». Маленькая путешественница быстро освоилась в новом доме, проявляя живой интерес ко всем элементам просторного вольера, – сообщили в зоопарке.

В честь этого события зоопарк запустил конкурс имен для лемуров. Принять участие можно, опубликовав вариант в комментариях к посту. Автору лучших вариантов обещают подарок.