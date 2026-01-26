Омские дорожники не сдаются морозам: город чистят даже в выходные

Несмотря на сильные морозы, Омск продолжает очищать улицы. В выходные дорожники не прекращали работу – убирали снег и наледь. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, уборкой занимались специалисты УДХБ.
– На снежные полигоны вывезен снег с улиц: Конева, проспекта Мира, Крупской, Яковлева, 70 лет Октября, Дмитриева, 7-я Северная и др. Проведена противогололедная обработка на Пушкинском тракте, 21-й Амурской, Заозерной, 10 лет Октября, Омской, Жукова. Кроме того, дорожники очистили остановочные комплексы и пешеходные переходы, – поделился мэр.
Сегодня работа продолжается: бригады УДХБ чистят снег и лед на пешеходных зонах и общественных территориях. Работы идут на улицах 12 Декабря, Мельничной, Комарова, Перелета, Лобкова, Труда, Шаумяна, Кирова, 25-й Рабочей, проспекте Мира, Красном Пути, Омской и других. В деле задействовано около 200 единиц техники и более 260 человек.
Напомним, ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что морозы и осадки в Омске пока не собираются сдавать позиции.