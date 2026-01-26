Морозы пока не собираются покидать Омск

Ночью температура может упасть до –35 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 января, в Омске и регионе будет переменная облачность. Ожидаются осадки в виде небольшого снега.

Днем температура воздуха установится в районе –21…–26 °C. Местами ожидается небольшой снег. Также синоптики предупредили об изморози и гололедице в некоторых районах. Ветер восточный, северо-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

В ночь на вторник, 27 января, температура воздуха установится в районе –30…–35 °C, местами до –25...–30 °C. Существенных осадков не ожидается. Ветер поменяет направление на северное, северо-восточное и усилится до 3–7 м/с. Атмосферное давление не изменится.