Перевозчик неожиданно отказался от прямого самолета из Омска в Уфу

В Минтрансе Омской области ведут переговоры о возобновлении сообщения со столицей Башкирии.

Фото создано при помощи ИИ

Омский аэропорт лишился прямого сообщения с Уфой. Авиакомпания «Азимут» внезапно прекратила полеты в столицу Башкирии. Последний рейс был выполнен 19 января и исчез из расписания омской воздушной гавани.

В пресс-службе регионального министерства транспорта «Омск-информу» подтвердили эту информацию. И пояснили, что ведут работу по возобновлению перелетов. Однако на данный момент точная дата возвращения перевозчика не определена.

– Сейчас ведется проработка данного вопроса. Однако сроки восстановления рейса неизвестны, но такая вероятность есть, – сообщили в минтрансе.

Причина отмены борта не называется. В авиакомпании «Азимут» оказались недоступны для комментариев.

Напомним, что рейс из Омска в Уфу был включен в перечень субсидируемых на этот год. Самолеты должны были летать дважды в неделю с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря 2026 года.