Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Известный боец UFC заявил, что омская «G-Drive Арена» круче площадки в Лас-Вегасе

Андрей Пуляев сравнил арену в Омске с легендарной «Ти Мобайл Ареной».

В выходные в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 324, в котором выступил российский боец Андрей Пуляев. Его соперником стал представитель Камеруна Атебе Готье.

Поединок завершился не в пользу россиянина – судьи единогласно отдали победу Готье. После боя Пуляев поделился впечатлениями от выхода в октагон «Ти Мобайл Арены».

– Хорошая арена, но «G-Drive Арена» в Омске лучше. Она больше по вместимости, выглядит современнее изнутри. Площадка в Лас-Вегасе берет своей историей: здесь проходили бои UFC, хоккейные и баскетбольные матчи, бокс. Все лучшие имена выступали на этой арене. Было круто, – цитирует бойца Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что бывший чемпион Bellator в полусреднем весе 35-летний омич Андрей «Спартанец» Корешков подписал долгосрочный контракт с промоушеном Fight Nights.

·Спорт

Известный боец UFC заявил, что омская «G-Drive Арена» круче площадки в Лас-Вегасе

Андрей Пуляев сравнил арену в Омске с легендарной «Ти Мобайл Ареной».

В выходные в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 324, в котором выступил российский боец Андрей Пуляев. Его соперником стал представитель Камеруна Атебе Готье.

Поединок завершился не в пользу россиянина – судьи единогласно отдали победу Готье. После боя Пуляев поделился впечатлениями от выхода в октагон «Ти Мобайл Арены».

– Хорошая арена, но «G-Drive Арена» в Омске лучше. Она больше по вместимости, выглядит современнее изнутри. Площадка в Лас-Вегасе берет своей историей: здесь проходили бои UFC, хоккейные и баскетбольные матчи, бокс. Все лучшие имена выступали на этой арене. Было круто, – цитирует бойца Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что бывший чемпион Bellator в полусреднем весе 35-летний омич Андрей «Спартанец» Корешков подписал долгосрочный контракт с промоушеном Fight Nights.