Омский боец Корешков подписал контракт с лигой Fight Nights и поборется за миллион

Спортсмена называют фаворитом Гран-при промоутерской компании.

t.me/fightnightsofficial Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, 35-летний омич Андрей «Спартанец» Корешков подписал долгосрочный контракт с Fight Nights. Об этом сообщили в пресс-службе промоутерской компании, объединяющей звезд мирового уровня в сфере смешанных единоборств.

Уже известно, что боец школы и ближайший соратник Александра Шлеменко примет участие в Гран‑при Fight Nights с призовым фондом 1 млн долларов. Корешкова называют фаворитом соревнований. Фамилия первого соперника держится в секрете.

13 декабря Корешков техническим нокаутом победил поляка Петра Недзельского во втором раунде на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship. До этого он выступал в PFL, где провел последний бой в апреле 2025 года. Тогда он уступил американцу Джейсону Джексону удушающим приемом.

На счету Корешкова 29 побед и шесть поражений в ММА.