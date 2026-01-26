Появились подробности и кадры страшного ДТП с омичем, погибшим под поездом

Водитель легковушки выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора.

Фото: t.me/omsk_police

В омской полиции рассказали подробности страшного ДТП на железнодорожном переезде. Напомним, что авария произошла сегодня, 26 января, в 4:40.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Приора», 36-летний мужчина, на переезде «7 километр участка Карбышева-1 – Карбышева-2» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым электровозом, в составе которого было 66 вагонов. Водитель «Лады» погиб на месте происшествия.

Как ранее рассказали в ЗСЖД, машинист поезда применил экстренное торможение, но это не спасло водителя «приоры».

Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.