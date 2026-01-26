В Омске водитель погиб под колесами грузового поезда

Машинист экстренно затормозил, но спасти водителя не удалось.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 26 января, в 4:35 на железнодорожном переезде между станциями Входная и Карбышево II Западно-Сибирской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния, сообщили в ЗСЖД.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Схода подвижного состава не произошло, и движение пассажирских поездов не было нарушено.