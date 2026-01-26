Синоптики рассказали об аномальной погоде в феврале – марте в Омске

Нынешние морозы уйдут из региона в середине недели.

Фото: Freepik.com

В Омске и Омской области февраль и март, согласно прогнозам Росгидрометцентра, будут теплее обычного. В феврале средняя температура воздуха на Урале и в части Сибирского федерального округа, включая Омскую область, ожидается выше нормы.

На карте аномалий, опубликованной Гидрометцентром, Западная Сибирь окрашена в «плюс», что указывает на превышение многолетних значений.

Фото: meteoinfo.ru

В марте, по прогнозам синоптиков, на большей части России температура также будет выше нормы. Для Омска это означает, что после мягкого февраля март, скорее всего, начнет раннюю весну без резких холодов.

Напомним, что сейчас в Омске аномально холодно, однако синоптики пообещали, что к середине недели регион ждет потепление.