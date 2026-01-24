Омск-Информ
Общество

Синоптики рассказали, когда в Омске потеплеет

Мороз ослабнет в середине следующей недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, морозы в Омской области продлятся еще несколько дней. До 27 января днем будет до –30, а ночами до –41.

Однако в среду, 28 января, начнутся североатлантические циклонические процессы. Мороз ослабнет, а в северной половине региона пройдет снег. Ночью температура составит –24…–29 градусов. Днем будет –13…–18 градусов, местами до –22.

