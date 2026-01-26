Названа зарплата двухметрового новичка «Авангарда»

Омский клуб подписал с ним двусторонний контракт.

redarmy.cska-hockey.ru

Стала известна зарплата нового габаритного нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова, который стал частью омской команды вчера, 25 января.

Долженков заработает до конца сезона 4 млн рублей, если будет играть в КХЛ, и 1,2 миллиона – в случае выступления в ВХЛ, сообщает «Матч ТВ»

Напомним, что Долженков дебютировал в лиге в сезоне-2022/2023. Всего на его счету 131 матч в КХЛ и 30 (18+12) набранных очков при показателе полезности +8. В «Авангарде» игрок будет выступать под номером 12.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин отметил, что хоккеист имеет внушительные габариты – рост игрока больше 2 метров. Несмотря на это, 21-летний форвард обладает отличной координацией, хорошими навыками катания и спортивной наглостью.