·Спорт

«Авангард» сэкономил миллионы рублей на «сплавленном» в ЦСКА Костине

Два перспективных нападающих обошлись клубу дешевле, чем «родной» Клим Костин

Омский хоккейный клуб «Авангард» сумел сэкономить около 10 миллионов рублей в последний день дедлайна по переходам, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье команда подписала контракт с нападающим Кириллом Пилипенко на сумму 1,3 млн рублей до конца сезона. Затем «Авангард» обменял форварда Клима Костина в ЦСКА, получив взамен нападающего Кирилла Долженкова.

Ранее сообщалось, что Долженков заработает до конца сезона 4 млн рублей, если будет играть в КХЛ, и 1,2 млн рублей – в случае выступления в ВХЛ. Зарплата Костина в ЦСКА до конца сезона составит 15 млн рублей.

