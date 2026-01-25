В Омске открыта вакансия председателя областного суда

Петр Трапезников завершает шестилетний срок.

Фото: Omskinform.ru

В среду, 21 января, Высшая квалификационная коллегия судей объявила о старте приема документов на замещение ряда вакантных руководящих должностей в судах по всей России. Среди них – пост председателя Омского областного суда.

С июля 2020 года суд возглавляет Петр Трапезников. Его шестилетний срок полномочий, установленный указом президента, подходит к концу и истекает уже через полгода. Будет ли он претендовать на продление, пока неизвестно.

Кроме Омска, вакантные руководящие позиции открыты в Верховном суде Республики Марий Эл, Иркутском и Тверском областных судах, а также в арбитражных судах Республики Хакасия, Чувашской Республики, Калужской, Курской и Магаданской областей.

Прием документов продлится до 24 февраля 2026 года. Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут, поэтому кандидатам стоит поторопиться.