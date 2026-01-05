Для Арбитражного суда Омской области ищут зампреда в Москве

Документы нужно подать до 2 февраля.

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила о вакансии на должность заместителя председателя Арбитражного суда Омской области. Информация об этом размещена на официальном сайте ВККС.

Прием заявлений и документов от кандидатов продлится до 2 февраля этого года. Заявления, поступившие после этой даты, рассматриваться не будут. Желающим занять должность требуется подать документы по указанному в публикации адресу в Москве.

Напомним, что председателем арбитражного суда является Евгений Поликарпов, который занимает эту должность уже 8-й год.

Отметим, что недавно в этот суд на должность судьи назначили Бориса Булатова, который ранее осуществлял правосудие в Кировском районном суде города Омска.