·Политика

В Арбитражном суде Омской области назначен новый судья

Ранее он занимал должность судьи в Кировском районном суде.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, судейский корпус Арбитражного суда Омской области пополнился новым специалистом. На должность назначен Борис Булатов. Соответствующий документ был опубликован вчера, 29 декабря.

Отмечается, что ранее, с 2014 года, Борис Булатов отправлял правосудие в Кировском районном суде города Омска.

