«Дорога за миллиард» в Омске превратилась в ловушку для водителей

В Омске появился новый участок повышенной аварийности. Речь идет об улице Крупской на Левобережье, в районе пересечения с 1-й Енисейской. На этом отрезке дороги на протяжении всей недели ежедневно фиксировались ДТП. Сообщения о происшествиях публиковались в омских пабликах в соцсетях.
– Опасный участок на 1‑й Енисейской улице! Уже 2 дня подряд ситуация на дороге критическая: глубокая колея не дает стабильно управлять автомобилем. Наледь превращает проезжую часть в каток. Машины буквально выбрасывает из колеи, – поделились омичи в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Водителям рекомендуют на этом участке снижать скорость до 30–40 км/ч, избегать резких маневров и торможений, а также увеличивать дистанцию, поскольку на льду тормозной путь может быть в три-четыре раза длиннее обычного.
Кроме того, омичи обратились к дорожным службам. Они потребовали обработать участок противогололедными реагентами и начать планирование ремонта колеи, так как эта проблема носит системный характер.
Напомним, что реконструкцией дороги в 2020 году занималась компания «Стройтраст», которая в настоящее время ремонтирует мост у Телецентра. Работы на проезжей части обошлись примерно в один миллиард рублей, за что в народе ее прозвали «дорога за миллиард». Через несколько лет на ней образовались колея и трещины, которые сейчас стали причиной аварий.