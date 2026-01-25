«Дорога за миллиард» в Омске превратилась в ловушку для водителей

Глубокая колея и наледь на Крупской и 1-й Енисейской делают проезжую часть почти неуправляемой.

Фото: vk.com/chp55

В Омске появился новый участок повышенной аварийности. Речь идет об улице Крупской на Левобережье, в районе пересечения с 1-й Енисейской. На этом отрезке дороги на протяжении всей недели ежедневно фиксировались ДТП. Сообщения о происшествиях публиковались в омских пабликах в соцсетях.

– Опасный участок на 1‑й Енисейской улице! Уже 2 дня подряд ситуация на дороге критическая: глубокая колея не дает стабильно управлять автомобилем. Наледь превращает проезжую часть в каток. Машины буквально выбрасывает из колеи, – поделились омичи в телеграм-канале «Аварийный Омск».

Водителям рекомендуют на этом участке снижать скорость до 30–40 км/ч, избегать резких маневров и торможений, а также увеличивать дистанцию, поскольку на льду тормозной путь может быть в три-четыре раза длиннее обычного.

Кроме того, омичи обратились к дорожным службам. Они потребовали обработать участок противогололедными реагентами и начать планирование ремонта колеи, так как эта проблема носит системный характер.