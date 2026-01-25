Омичам без трудового стажа рассказали, какую пенсию они будут получать

Люди без официального стажа получают социальную пенсию по старости, а при доходе ниже прожиточного минимума положена доплата.

Фото создано при помощи ИИ

Люди, которые никогда не работали официально, будут получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля, отметила экс-глава псковского отделения Соцфонда Наталья Мельникова.

– Гражданину, который никогда не работал, а значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии – это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля, – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

Сенатор отметила, что при несоответствии социальной пенсии региональному прожиточному минимуму пенсионеру положена доплата до этого уровня. Однако Мельникова подчеркнула, что доплата будет установлена, если пенсионер не будет работать.