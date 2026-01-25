ТЭЦ-5 вернулась в строй: омичам больше не грозят перебои с теплом

Котлоагрегат отремонтировали, станция работает в штатном режиме.

Фото: t.me/HocenkoVP

На ТЭЦ-5 завершили работы по ремонту одного из котлоагрегатов. На сегодняшний день станция работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ТГК-11».

– Текущий состав оборудования позволяет обеспечить требуемые параметры тепла на магистральных трубопроводах. Персонал станции продолжает работу в усиленном режиме, – отметили в организации.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что при возникновении проблем с подачей тепла необходимо обращаться в свою управляющую компанию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Омска по телефону 78-78-78.