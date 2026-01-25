Омск в аутсайдерах рейтинга миллионников по сделкам с новостройками

Однако рост числа сделок показывает оживление рынка.

omskinform.ru

В декабре прошлого года в Омске заключили 400 сделок с новыми квартирами – меньше, чем в любом другом городе-миллионнике страны. При этом рынок жилья в городе оживился: по сравнению с ноябрем число продаж выросло на 25,6 %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы bnMAP.pro .

Во всех городах-миллионниках России в декабре заключили 45 тыс. сделок с новыми квартирами – на 46,5 % больше, чем в ноябре. Общая площадь проданных квартир составила 1,996 млн кв. м, что на 45,6 % превышает показатель предыдущего месяца.

Рост продаж наблюдался во всех крупных городах, поскольку многие старались успеть купить квартиру до изменений в семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года.

Москва сохраняет лидерство по сделкам с новостройками: в декабре здесь зарегистрировали 10,1 тыс. операций, что на 23,4 % больше, чем в ноябре. На втором месте – Санкт-Петербург с 5,3 тыс. продаж (+44 %), а тройку лидеров замыкает Краснодар – 4,6 тыс. сделок (+55 %). Следом идут Екатеринбург с 4,3 тыс. операций (+45,5 %) и Ростов-на-Дону с 3,3 тыс. лотов (+74,5 %).

Напомним, ранее эксперт дал прогноз по ценам на аренду жилья в Омске.